Cae red de traficantes de droga en el AICM

Elementos de Secretaría de Marina (Semar) en coordinación la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron 271 paquetes con un peso aproximado de 270 kilos de presunta cocaína, dos vehículos tipo VAN y cuatro equipos telefónicos.

También arrestaron a cuatro presuntos infractores de la ley relacionados con delitos contra la salud en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Tras trabajos de campo se encontraron indicios de una red dedicada al tráfico de droga, que ingresaban paquetes en vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California, sin realizar la revisión correspondiente mediante rayos X ni los trámites requeridos para su envío.

El 21 de noviembre personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, detuvo en la Terminal dos del AICM a cuatro personas con diversos paquetes, en los cuales se localizó la droga.