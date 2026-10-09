Cae red que suplantaba a funcionarios

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvieron a Luis “N”, Liliana “N” (esposa), Luis Samuel “N” (hijo), Aimee de Guadalupe “N” (hija) y Agustín Arturo “N” (escolta), por su probable intervención en el delito de extorsión.

Las personas están relacionadas con investigaciones diversas por suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Gobierno del Estado de México, entre otros, con el propósito de obtener beneficios económicos o laborales.

En un comunicado la SSPC señaló que Luis “N”, fungió como Tesorero General y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán del 2012 al 2013.

También desempeñó cargos dentro de la administración pública en los diferentes órdenes de gobierno, lo que le permitió conocer de primera mano estructuras político-administrativas, tanto de Michoacán de otras entidades y del Gobierno Federal.

Centro de operación

El hoy detenido estableció su centro de operación en una residencia ubicada al interior del exclusivo fraccionamiento “La Providencia” en el municipio de Metepec, Edomex.

Los actos de investigación de la Fiscalía del Estado de México permitieron identificar el modus operandi de este grupo criminal, el cual se basaba en generar certeza y credibilidad ante sus víctimas.

Esto al contactarlas a través de mensajes de texto o llamadas a sus números telefónicos personales, los cuales previamente habían obtenido a través de la intrincada red de relaciones personales construida a lo largo de los años como resultado de sus antecedentes en el servicio público.

Las indagatorias también establecieron que, para realizar las llamadas telefónicas y el envío de mensajes, utilizaron al menos 19 dispositivos móviles tipo iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, entre otros.