Cae taxista que cobró 9 mil pesos a adultos mayores

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención de Jorge “N”, el taxista que habría realizado un cobro excesivo a una pareja de ancianos en la alcaldía Coyoacán, en diciembre del año pasado.

Jorge “N” está señalado por haber realizado un viaje a dos adultos mayores y haberles cobrado mediante una terminal electrónica 9 mil pesos de una plaza comercial a su casa.

Los dos ancianos denunciaron el hecho a través de un vídeo que se hizo viral a través de redes sociales.

Tras la denuncia formal por el cobro excesivo se obtuvo una orden de aprehensión en contra del taxista.

Policías de investigación ubicaron al sospechoso en la colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

Los efectivos de la Fiscalía detuvieron al taxista quien ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.