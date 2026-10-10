Caen 10 integrantes de célula criminal

Diez integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de transporte de carga y secuestro fueron detenidos durante un operativo simultáneo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en tres municipios de Michoacán, donde dos agentes resultaron heridos por disparos de arma de fuego.

Después de labores de investigación e inteligencia, los agentes federales ejecutaran 12 cateos en domicilios de los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Morelia, en los cuales localizaron a los sujetos en posesión de cuatro armas de fuego, cargadores, municiones, dosis de droga y dispositivos electrónicos.

En esta operación, dos elementos de la SSPC resultaron lesionados por proyectiles, se les brindó atención médica por parte de elementos de Sanidad de la Semar y fueron trasladados al hospital.