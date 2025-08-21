Caen 13 por asesinato de colaboradores de GCDMX

A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y de su coordinador de asesores, José Muñoz, la jefa de gobierno de la Ciudad de México confirmó que se han detenido a 13 personas en el marco de los avances para esclarecer el asesinato de colaboradores.

La mandataria dio a conocer que durante la madrugada de este 20 de agosto, en coordinación con el Gobierno de México, tuvo lugar un operativo, en el que se detuvo a los presuntos criminales, entre ellas, tres que participaron directamente en el homicidio de sus colaboradores.

Al menos cinco vehículos se usaron en el asesinato

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que se utilizaron al menos cinco vehículos en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno capitalina Clara Brugada, el pasado 20 de mayo.

Durante conferencia de prensa junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, Alcalde Luján dijo que los vehículos usados en distintos momentos de la agresión fueron:

Una motocicleta usada para la agresión inicial y la huida inmediata.

Un vehículo Nissan Kicks y una camioneta tipo Urvan utilizada para el escape de los agresores.

Y dos vehículos adicionales, un Renault Fluence y un Chevrolet Optra usados para trabajos de vigilancia de las víctimas antes de la agresión.

Fueron seguidos en sus actividades

La fiscal capitalina detalló que los funcionarios asesinados fueron seguidos en sus actividades cotidianas como su lugar de trabajo en el Centro histórico de la CDMX.

Estos recorridos, reveló, fueron detectados en distintos momentos durante el mes de mayo y “en particular la madrugada del día de los hechos, lo que refuerza la hipótesis de que la agresión fue producto de una acción anticipada y sostenida en el tiempo”.

Por el caso, hasta ahora se confirmó la detención de 13 personas implicadas. También se dio a conocer que tras las investigaciones, participaron al menos seis personas en la ejecución material y los seguimientos al auto que manejaba Ximena el 20 de mayo, así como otras personas implicadas en la operación logística del doble homicidio.

Por su parte, Omar García Harfuch y Pablo Vázquez aseguraron que las investigaciones siguen en proceso y aún no terminan.