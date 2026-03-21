Caen 16 integrantes de La Familia Michoacana

En conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, la Marina Armada detuvo a 16 presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana, a quienes se les aseguró drogas, armas y cartuchos en Puebla.

Son 15 hombres y una mujer capturados durante un cateo ejecutado por el personal naval y policial en un domicilio ubicado en la calle 46 Norte, colonia 10 de Mayo.

Según la Marina, a los presuntos integrantes de la delincuencia organizada se les aseguraron 49 dosis de cristal, 29 dosis de heroína, cinco dosis de cocaína, nueve bolsas de piedra, 10 dosis de hierba verde con características a las de la marihuana, así como dos armas de fuego, un cargador, 21 cartuchos útiles y efectos diversos.

De acuerdo con autoridades navales, los detenidos están presuntamente relacionadas con La Familia Michoacana, que opera en esa entidad, por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.