Caen 18 presuntamente ligados al CJNG

Tras un fuerte despliegue operativo en el municipio de Nochistlán, las autoridades de Zacatecas han confirmado la detención de 18 personas presuntamente ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en cuya acción también se logró el aseguramiento de armas, droga y vehículos.

El fiscal Cristian Camacho Osnaya precisó que, en esta operación especial de las fuerzas de seguridad de Zacatecas, también se contó con el apoyo y coordinación de las autoridades federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde se buscaba “a un líder criminal, que opera y tiene movilidad en los estados de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas”.

Cabe mencionar esa zona de Nochistlán colinda con los municipios de Teocaltiche y Yahualica, pertenecientes al estado de Jalisco, zona que en los últimos años se ha considerado como “foco rojo” por la violencia generada por el crimen organizado.