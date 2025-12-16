Caen 28 presuntos criminales

Autoridades federales detuvieron en Michoacán a 28 personas, aseguraron 7 armas de fuego, 406 cartuchos, 27 cargadores, 18 artefactos explosivos improvisados y 21 vehículos, derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El Gabinete de Seguridad informó que estas acciones tienen el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores, trabajadores y dueños de establecimientos.

Indicó que se realizan recorridos a pie, así como visitas a empacadoras e industrias cítricas en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista, Tomatlán y Zitácuaro.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Del 10 de noviembre al 14 de diciembre se detuvo a 213 personas; se aseguraron 83 armas de fuego, 8 mil 866 cartuchos y 440 cargadores, además de 185 vehículos, 144 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 51 kilos de marihuana, 763 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas. Así como 11 campamentos y 31 tomas clandestinas inhabilitadas.