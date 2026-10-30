Caen 3 con droga que iba a España y Corea del Sur

Tres personas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando pretendían transportar drogas ocultas entre el equipaje, a España y Corea del Sur, informó la Secretaría de la Marina (Semar).

En un primer evento, dos hombres de nacionalidad mexicana, provenientes de Guadalajara, intentaron transportar a España 17 paquetes con un peso bruto aproximado de 19.9 kilogramos de cocaína, pero fueron interceptados por personal de la Agencia Nacional de Aduanas México (ANAM) y de la Marina, derivado de labores de inspección y vigilancia.

Asimismo, señaló la dependencia, los elementos aduanales detuvieron a otra persona en posesión de 18 paquetes con alrededor de 21.44 kilogramos de metanfetamina, así como cinco paquetes con alrededor de 6.1 kilogramos de cocaína, con posible destino a Corea del Sur.

En tanto, resultado de trabajos de inteligencia, los elementos de seguridad identificaron a un hombre de nacionalidad mexicana que manipulaba de manera inusual diversas maletas en el área de procesamiento de equipaje, por lo que se procedió a su detención.

De acuerdo con la Marina, estos aseguramientos representan una afectación económica estimada de aproximadamente nueve millones 125 mil 254.20 pesos para la estructura operativa y logística de los grupos delictivos.