Caen 3 sujetos por destruir tapetes tradicionales

Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que tres personas que viajan en una motocicleta causaron destrozos en un tapete tradicional con motivo del Día de Muertos y, al ser alcanzados por vecinos, fueron golpeados.

Los hechos se registraron en la comunidad de Acuexcomac, en el municipio de San Salvador Atenco, y tras la llegada de elementos de la policía municipal, terminaron arrestados antes de ser linchados.

Los tapetes tradicionales hechos con aserrín se colocaron en las calles como parte del festival “Viviré por siempre” para conmemorar el Día de Muertos. Y en el video se observa cuando pasan por encima con una moto e incluso utilizan los pies para destrozarlos.

Pasaron por encima de los tapetes multicolores instalados en el camino que va de la iglesia al panteón de la comunidad de San Francisco Acuexcomac.

Los presuntos responsables fueron localizados en la avenida Nacional, una vez ahí, fueron golpeados por los pobladores hasta el arribo de la policía municipal, que los arrestó y presentó ante el juez cívico. Uno de ellos es menor de edad y tiene 15 años, mientras que los otros dos sujetos responden a los nombres de Jonathan “N” y Eder “N”, ambos de 20 años.