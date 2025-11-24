Caen 4 policías por asesinato de estudiante

Un total de cuatro policías estatales en activo fueron detenidos por los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tabasco, acusados de abuso de autoridad y del asesinato a balazos de un joven estudiante universitario.

En un comunicado, la dependencia informó que se cumplimentó una orden de aprehensión contra los elementos de seguridad. Lo anterior apenas un día después de la marcha en la que participaron un centenar de amigos y familiares del joven Rodrigo Isidro Ricárdez, entre ellos sus padres y excompañeros de la carrera de Médico Veterinario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

De acuerdo con la familia, el joven fue asesinado, la noche del 14 de noviembre, en la colonia José María Pino Suárez, Centro, cuando los policías estatales, le dieron alcance y le dispararon en repetidas ocasiones. Don Lucio Isidro Álvarez, padre de la víctima, aseguró que su hijo recibió primero dos disparos, en la mano izquierda y el cuello, sin embargo, los uniformados le asestaron un último disparo en el corazón, lo que le arrebató la vida. La FGE informó el domingo se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas por el delito de homicidio, relacionado con el asesinato del joven estudiante.

Asimismo, refiere que, los elementos actualmente, se encuentran en proceso de ser puestos a disposición del Juez de Control que las requiere.