Caen 7 delincuentes buscados por EE. UU.

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó la detención de siete hombres requeridos por diversas cortes de Estados Unidos, en Baja California, Jalisco, Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León.

Reportó que el trabajo de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, fue fundamental para que fuerzas federales cumplimentaran órdenes de detención formal con fines de extradición contra Mario “N”, Genaro “N”, Néstor “N”, Noé “N”, José “N”, Gilberto “N” y René “N”.

En un mensaje videograbado, el funcionario destacó el caso de Genaro “N”, detenido en Baja California y acusado por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud y asociación delictuosa.

Asimismo, señaló que el trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Marina, Ejército, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la FGR permitió también la captura en Lagos de Moreno, Jalisco, de José “N”, requerido por el Tercer Tribunal de Distrito, Departamento West Jordan, para el Condado de Salt Lake, en Utah, para responder por 12 cargos por el delito de abuso sexual calificado de menores y violación equiparada, ocurridos entre 2020 y 2021.

Esta persona fue detenida en Apodaca, Nuevo León.

Indicó que Noé “N” fue ubicado y detenido en Piedras Negras, Coahuila, ya que es investigado por la DEA, y requerido por el Tribunal Federal de Distrito, para el Distrito Oeste de Texas, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

En tanto, René “N”, investigado por el FBI desde 2012, se le imputa el delito de abuso sexual calificado en contra de menores de edad; por lo que fue detenido en la ciudad de San Luis Potosí y enfrentará el proceso por el requerimiento del Tribunal de Distrito del Condado Brazos, Texas.

Por último, informó la detención de Mario “N” en Acatlán de Juárez, Jalisco, y es requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Riverside.

Los detenidos fueron ingresados a distintos penales del país para continuar con el proceso de extradición a los Estados Unidos, mismo que pueden combatir.