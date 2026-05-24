Caen 8 hombres ligados a asesinato de agente

Ocho hombres armados fueron detenidos en Tamaulipas por su presunta relación con el asesinato de un agente del Servicio de Protección Federal (SPF), registrado el domingo pasado en la ciudad de Matamoros.

Resultado de trabajos de investigación de campo y gabinete relacionados con el caso, fuerzas federales y del estado fronterizo desplegaron operativos en distintos puntos del municipio, en uno de los cuales, ubicado en la colonia Ciudad Industrial, realizaron la captura en flagrancia de Juan “N”, Eduardo “N” y Víctor “N”.

En otra acción conjunta, informó la FGR, detuvieron también en flagrancia a Juan Pablo “N” en la colonia Casablanca.

Asimismo, los elementos localizaron y capturaron a Arturo “N”, Zuriel “N”, José Ángel “N” y Rubén “N”, en Matamoros, en seguimiento con las diligencias encaminadas a la detención de posibles participantes en la privación de la vida del agente Marcelo Vázquez Vázquez.

El pasado domingo sujetos armados atacaron a balazos a un grupo de agentes del Servicio de Protección Federal cuando se trasladaban en una camioneta sobre el bulevar Manuel Cavazos Lerma, de la ciudad fronteriza, lo que dejó un oficial fallecido y otro herido.

La FGR reportó que a los ocho detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente.