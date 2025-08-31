Caen 9 integrantes de la banda “M4”

En diferentes acciones operativas, fuerzas federales y del Estado de México detuvieron a nueve presuntos integrantes de la célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) denominada “M4”, vinculada con delitos de homicidio, secuestro y extorsión en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán y Tlalnepantla.

La Secretaría de Seguridad local capturó a sujetos durante un operativo en la carretera Progreso-Villa del Carbón, en la colonia San José El Vidrio, municipio de Nicolás Romero.

Los detenidos fueron identificados como Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”, quienes fueron sorprendidos cuando intentaban someter con un arma de fuego al operador de un vehículo de transporte público, y le exigieron el pago de una cuota para no atentar contra su integridad física.

En otra acción conjunta, autoridades federales y del Estado de México detuvieron a Eduardo “N”, alias “El Diamante”, quien de igual forma estaría relacionado con los hechos perpetrados el 2 de febrero de este año donde fue privado de la vida un hombre.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal y el Gobierno del Estado de México, Erick “N”, Arturo “N”, Eduardo “N”, así como Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”, fueron ingresados al penal de Barrientos en Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un juez que determinará su situación jurídica.