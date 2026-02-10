Caen cuatro por robo de telecomunicaciones

En Hidalgo fue desarticulada una célula presuntamente dedicada al robo de infraestructura de telecomunicaciones que operaba en diversos estados del país, y afectaba tanto a empresas como a la seguridad de la ciudadanía.

La SSP del estado, aseguró a cuatro personas vinculadas con este delito, luego de que se reportaran movimientos sospechosos al interior de una subestación ubicada en el parque industrial de Atitalaquia.

Elementos de seguridad localizaron a varios individuos que intentaban retirarse en una camioneta tras desmantelar la subestación.

Se detuvo a tres hombres originarios de Michoacán y a uno más de Veracruz, este último con antecedentes penales por robo agravado.

Los agentes localizaron 30 tarjetas tipo rack, equipo especializado que presuntamente había sido sustraído de la subestación, con un valor estimado de un millón de pesos.