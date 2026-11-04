Caen dos en Sinaloa con 133 kilos de metanfetamina

Autoridades federales detuvieron a dos hombres que transportaban 133 kilos de metanfetamina, oculta en un doble fondo del piso de un semirremolque.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad sobre la carretera federal libre México 15, en el tramo Mazatlán-Culiacán, los uniformados observaron un tractocamión acoplado a un semirremolque, con placas de circulación de Texas, Estados Unidos, cuyo conductor, al notar la presencia de las autoridades, realizó maniobras evasivas.

Doble fondo

Los elementos le marcaron el alto para efectuar una revisión de seguridad y hallaron un doble fondo en el piso del semirremolque, donde localizaron la metanfetamina.