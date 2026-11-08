Caen dos hombres con 137 dosis de droga en alcaldía

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres de 26 y 24 años de edad, en posesión de 137 envoltorios de aparente droga, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En una tarjeta informativa, la SSC detalló que los hechos ocurrieron en el cruce de Puerto Topolobampo y Camino a San Juan de Aragón, en la colonia El Olivo, donde policías que realizaban recorridos de vigilancia observaron a dos hombres que presuntamente intercambiaban envoltorios con droga.

Ante la posible comisión de un delito, los uniformados se acercaron y realizaron una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial.

Durante la inspección, les encontraron siete bolsitas transparentes con aparente marihuana, 73 envoltorios negros con posible cocaína en piedra y otros 45 con la misma sustancia en polvo.

Asimismo, aseguraron 12 bolsas transparentes con una sustancia sintética en piedra, con características similares al cristal, además de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.