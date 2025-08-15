Caen dos hombres por robo de más de 900 uniformes

Policías de Investigación detuvieron a dos hombres que ofrecían en redes sociales uniformes deportivos que habrían sido robados al Comité Olímpico Mexicano (COM) en días pasados, y cuyo monto total asciende a medio millón de pesos.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) detectó que a través de redes sociales se ofrecían uniformes similares a los que fueron robados el pasado 8 de agosto en las instalaciones del COM.

Fue así que en dos operaciones se detuvo a Mario “N”, en la colonia Jardín Balbuena, y a Pedro “N”, en la colonia Ejército Constitucionalista.

Los detenidos están acusados por el robo de más de 900 uniformes que serían usados por atletas nacionales en futuras competencias, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina.

El Comité Olímpico Mexicano dio cuenta del faltante de los uniformes a través un inventario, por lo que se interpuso una denuncia.

Los uniformes robados están valuados en aproximadamente 500 mil pesos, confirmó la FGJ.

A los dos detenidos se les aseguraron prendas deportivas y ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.