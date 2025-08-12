Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Sinaloa a cuatro personas, entre ellas a uno de los principales líderes de un grupo delincuencial con presencia en el estado.

Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, de 38 años, alias “Chendo” y/o “El 16”; Jayson Ariel Tapia Cárdenas, de 28, alias “Flaco Avendaño”; José Antonio García Rodríguez, de 48; y José Vizcarra Cervantes, de 40, son integrantes del grupo delictivo Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), vinculados al Cártel del Pacífico facción Los Mayos, encargado de la elaboración y trasiego de droga, lavado de dinero y homicidios de integrantes de grupos rivales.

El “Chendo” es considerado uno de los principales líderes logístico y operativo de las FEA, quien responde al mando de Juan Avendaño, alias “Viejo Mayor” y/o “El 14”, mientras que “Flaco Avendaño” es el encargado del trasiego de droga de las FEA, así como de implementar acciones violentas en contra de antagónicos e intimidar a las autoridades en su zona de operación.

Tras una investigación, agentes de seguridad obtuvieron información sobre la zona de movilidad de dos integrantes de un grupo delictivo, por lo que se trasladaron a la colonia Loma Dorada, en Los Mochis, para localizarlos.