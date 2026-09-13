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Caen en Sinaloa once de Los Chapitos ligados al Casco

Septiembre 13 del 2026

Once presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos por el Ejército y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento en el municipio de Escuinapa.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los sujetos están vinculados a la célula delictiva de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, presunto jefe regional de “Los Chapitos”, acusado del secuestro y muerte de los diez mineros de la empresa canadiense Canam/Vizsla Silver Corp., registrado en enero de 2026 en La Concordia, al sur de Sinaloa.

A los hombres se les detuvo en flagrancia en el poblado de La Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, en posesión de 12 armas largas y municiones de diversos calibres; así como equipo táctico, informó la Defensa en un comunicado.

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