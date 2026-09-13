Caen en Sinaloa once de Los Chapitos ligados al Casco

Once presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos por el Ejército y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento en el municipio de Escuinapa.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los sujetos están vinculados a la célula delictiva de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, presunto jefe regional de “Los Chapitos”, acusado del secuestro y muerte de los diez mineros de la empresa canadiense Canam/Vizsla Silver Corp., registrado en enero de 2026 en La Concordia, al sur de Sinaloa.

A los hombres se les detuvo en flagrancia en el poblado de La Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, en posesión de 12 armas largas y municiones de diversos calibres; así como equipo táctico, informó la Defensa en un comunicado.