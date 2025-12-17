Caen exportaciones mexicanas

Las ventas de los productos agrícolas más exportados por México registraron una caída de enero a octubre, con el aguacate como la única excepción.

De acuerdo con el análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) en esos 10 meses del año las exportaciones de ganado cayeron 25.6 %, el mayor retroceso registrado en productos agrícolas.

Las berries –arándanos, fresa, frambuesa frescas o congeladas—cayeron 4.6 %; el jitomate tuvo un retroceso de 20.7 % y los chiles –8.6 %.

Los alimentos procesados o agroalimentos también registraron caídas, entre ellos la cerveza, que aunque es la bebida más exportada tuvo una caída de 4.7 % de enero a octubre; el tequila de –9.3 % y el azúcar de –12.1 %.

De acuerdo con los datos reportados por Banco de México, que retomó GCMA, “en los primeros 10 meses de 2025, el sector agroalimentario se ubica como el tercer mayor exportador en México, con 4.78 % menos que el obtenido en igual período de 2024, cuando se reportaron 45 mil 267 millones de dólares”.