Caen hombres buscados por lavado con criptomonedas

Tres presuntos integrantes de una banda buscada por los US Marshals y dedicada al lavado de dinero y la comisión de fraudes con criptomonedas fueron detenidos en Zapopan, Jalisco, y entregados a las autoridades de Estados Unidos.

Los detenidos fueron identificados como Sergio Jáuregui, de 51 años, y Julián Jáuregui, de 28, y Eduardo Navarro, 35.

El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, explicó que fue el consulado de los Estados Unidos el que proporcionó la información sobre los tres detenidos y su posible localización para que las autoridades locales pudieran actuar.

Los tres contaban con órdenes de captura dictadas desde octubre de 2025 por un tribunal de distrito de California y se les buscaba por los delitos de fraude electrónico con criptomonedas y conspiración y operaciones de lavado de dinero.