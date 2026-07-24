Caen objetivos prioritarios y generadores de violencia

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fueron detenidos dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales.

En redes sociales, el funcionario federal informó que las autoridades federales detuvieron en Yucatán a Héctor Manuel “N”, alias “Kado”, líder de una célula responsable de coordinar actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de realizar extorsiones, homicidios y otros hechos violentos en Baja California.

Indicó que en Nayarit, derivado de meses de trabajos de inteligencia, las autoridades cumplimentaron órdenes de cateo en dos inmuebles, donde fue capturado Óscar “N”, uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León, relacionado con distribución de droga, tráfico de armas y lavado de dinero.

También es señalado de abastecer de armamento a células delictivas y responsable de agresiones a autoridades, bloqueos e incendios en la entidad.