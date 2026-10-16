Caen primas y tíos de Carlitos Rugrats

Autoridades federales de seguridad detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a siete personas, entre ellas cuatro familiares de Carlos Alberto Páez Pereda, “Carlitos Rugrats”, objetivo prioritario para México y Estados Unidos, y líder de la célula criminal Los Rugrats, vinculada a la facción Los Mayos.

Además Leslie Dennise “N” y Aglaee “N”, ambas son primas de Páez Pereda, consideradas operadoras logísticas de dicha célula delictiva.

Los uniformados aseguraron tres armas de fuego largas, una corta, cargadores, cartuchos, dos paquetes con cocaína, dosis de narcótico, dinero en efectivo, tres vehículos, un razer y una motocicleta.

También fue arrestada Claudia Selene “N” y Francisco Javier “N”, tía y tío de “Carlitos Rugrats”, así como Carlota “N”, María Alejandrina “N” y Ana Cristina “N”.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano informó que los efectivos identificaron diferentes inmuebles en las comunidades de Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica, los cuales eran empleados como centros de reunión, coordinación operativa, resguardo de integrantes y apoyo logístico para el desarrollo de actividades ilícitas.