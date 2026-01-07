Caen quince presuntos delincuentes en 9 estados

Autoridades federales realizaron este lunes cateos, detenciones, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

El Gabinete de Seguridad informó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En Tecate, Baja California en el rancho “Las Juntas”, elementos del Ejército localizaron e inhabilitaron un puesto de vigilancia, aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 37 cartuchos, un dron y ponchallantas.

En Ciudad Juárez, Chihuahua personal de la GN detuvieron a un hombre, incautaron un arma corta, un cargador, seis cartuchos y 500 pastillas de fentanilo.

En Acapulco, Guerrero, integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), capturaron a un hombre, le aseguraron dosis de droga y un arma de fuego.

En Aquila, Michoacán en el poblado Las Parotitas, elementos de Semar incautaron 25 bultos con aproximadamente 300 kilos de marihuana.

En Múgica, en el poblado Nueva Italia, elementos de GN, Ejército y Policía Estatal localizaron un vehículo, aseguraron dos armas largas, 18 cargadores, 240 cartuchos y diversas dosis de metanfetamina y marihuana.

En Culiacán, Sinaloa, en la colonia Las Alamedas, elementos de GN detuvieron a cinco personas, aseguraron cuatro armas largas, nueve cargadores, 229 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo.

En Centro, Tabasco en el libramiento Villahermosa, elementos de GN, detuvieron a una persona, aseguraron un tractocamión acoplado a un autotanque con 45 mil litros de hidrocarburo.

En Matamoros, Tamaulipas, elementos de la FGR, Interpol y SSPC coordinaron la recepción de una persona deportada que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de portación de arma de fuego.

En Nuevo Laredo, en la carretera a Monterrey, elementos de SSPC y GN detuvieron a un hombre y aseguraron un tractocamión acoplado a una caja seca que transportaba en cubitanques 30 mil litros de hidrocarburo.