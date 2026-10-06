Caen siete del grupo delictivo “El Güero Fresa”

Siete presuntos integrantes de la célula delictiva “El Güero Fresa”, señalada por autoridades como generadora de violencia y dedicada presuntamente a la venta, distribución y almacenamiento de narcóticos, fueron detenidos durante siete cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

De acuerdo con las investigaciones, la organización tendría presencia en la zona oriente de la Ciudad de México, así como en municipios del Estado de México e Hidalgo.

Los trabajos de inteligencia permitieron identificar siete domicilios que presuntamente eran utilizados para actividades relacionadas con el narcomenudeo, se indicó en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Señaló que durante el despliegue fueron detenidos Ignacio, de 48 años; Hugo Enrique, de 42; César, de 37; Verónica Esmeralda, de 35; y Javier, de 22.