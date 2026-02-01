Caen siete presuntos integrantes de grupo armado

Un grupo de siete personas, con drogas y armas, fue detenido en Cancún por elementos de la Guardia Nacional y policía local, por su probable relación con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y robo de vehículo.

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que las personas detenidas son Carlos “N”, Enoc “N”, Raúl “N”, Cecilia “N”, Eliut “N”, Jairo “N” e Israel “N”, quienes fueron aseguradas en dos acciones distintas realizadas en la Supermanzana 247 de esta ciudad.

En una primera intervención, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Carlos “N”, Enoc “N”, Raúl “N”, Cecilia “N” y Eliut “N”, cuando circulaban sobre la calle Octava Cipreses.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron dos vehículos, uno de los cuales contaba con reporte de robo.

En el mismo operativo, los agentes localizaron un arma de fuego tipo rifle con cargador metálico y siete cartuchos útiles.

También fueron aseguradas marihuana, cristal y cocaína.

La Fiscalía indicó que estas personas son investigadas por su presunta pertenencia a un grupo delictivo.