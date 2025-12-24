Caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Elementos del gabinete de Seguridad detuvieron ayer martes en Zapopan, Jalisco a Mario Alfredo Lindoro Navidad de 44 años, alias “7”, cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y a Mario Lindoro Elenes de 69 años, alias “Niño”, operador financiero y suegro de Guzmán Salazar.

La detención de los sujetos de 44 y 69 años de edad se llevó a cabo tras un cateo en dos domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde también se aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

La Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) señaló que los efectivos desarrollaron líneas de investigación, con lo que identificaron dos domicilios en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo.

Derivado de lo anterior, refirió, se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles.

Por lo que, fue así que se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo que derivaron en la detención de Mario Lindoro Elenes, alias “Niño”, y Mario Alfredo Lindoro Navidad, considerados operadores financieros de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Detienen a otros dos en Mazatlán, Sinaloa

En otra acción en Mazatlán se detuvieron a otras dos personas, uno de ellos identificado como Carlos Gabriel Reynoso García de 37 años, alias “Pollo”, líder de la célula delictiva “Los Jordán”, vinculados a la facción “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico, también se detuvo a Jesús Arturo Dávalos Valenzuela de 40 años.