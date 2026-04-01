Caen ventas de pescado en Semana Santa

Aunque la tradición marca que durante la Semana Santa hay un mayor consumo de pescado, en este 2026 se registra una caída en las ventas de dicho producto del mar, dijo el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (Concomercio).

El presidente de la organización, Gerardo López Becerra, dijo que “en los últimos años los mexicanos han ido abandonando la práctica de la vigilia, la venta de pescados y mariscos ha caído hasta 40 % en los últimos 10 años, lo que condiciona sensiblemente sus márgenes de crecimiento”.

Años atrás las pescaderías se surtían con hasta 100 kilos de camarón en Semana Santa, ahora adquieren menos de 60 kilogramos.

Dijo que hace varios años las ventas registraban aumentos de entre 40 y 60 % durante la Semana Santa, con respecto a un día normal.

En especial se observa una baja en el consumo de camarón, pulpo, cazón, huachinango, mero, ostiones, tilapia, entre otros.

López Becerra pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno promover el consumo de pescados y mariscos, debido a el importante impacto económico y social que representa para toda la cadena de suministro.