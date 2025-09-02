﻿﻿
Caída de atletas en maratón fue por un registro mal tapado

Septiembre 02 del 2025

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que los dos atletas en silla de ruedas que tuvieron una caída durante el XLII Maratón de la Ciudad de México, “están bien”, y afirmó que no se trató de un bache, sino de un registro que no estaba bien tapado.

Al término de la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2025-2026, la mandataria afirmó que se hizo “una campaña” de que el incidente ocurrió debido a un bache, cuando se trató de una coladera que ya fue atendida por las autoridades.

“No fue un bache; quisieron, creo, que de manera casi como una campaña, decir que fue un bache, pero fue un registro que no trae tapa; lo taparon mal y entonces había un borde, un bordecito. Están bien las personas, y no, no fue un bache. Fue una, digamos, un registro mal tapado, por llamarlo así, y ya estamos trabajando”, dijo Brugada.

﻿