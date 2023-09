Un camión cargado de fertilizante cayó al canal hidráulico Lateral número 18, cerca del ejido 20 de Noviembre, en el municipio de Ahome de Sinaloa, por lo que fue necesario suspender el suministro de agua potable en los sectores oriente y sur de la ciudad de Los Mochis, puesto que de ese punto se toma líquido para las plantas potables.

La junta de Agua Potable y Alcantarillado notificó a los usuarios que reciben el vital líquido de las plantas “José Hernández Terán”, en Topolobampo y de la Ricardo Magón que no tendrán suministro, en tanto no se dictamine que el canal ya no presenta contaminación.

Según el reporte que se informó, es que el conductor de un camión cargado con fertilizante, procedente del puerto de Topolobampo tuvo un accidente al caer al canal hidráulico Lateral número 18, cuyas aguas fueron contaminadas.