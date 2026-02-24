Caída de Nemesio demuestra que se cumple la ley: Ebrard

Las acciones que tomó el Ejército y la Guardia Nacional contra uno de los delincuentes más buscados es una muestra de la fortaleza del Estado mexicano y de que se hace cumplir la ley en el país, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Aseguró que ese operativo para capturar a un narcotraficante “demuestra que en nuestro país se está haciendo cumplir la ley y le abre muchas perspectivas a México, muy favorables para nuestra vida cotidiana” en el ámbito de seguridad, economía y comercio.

Comentó que sus colegas y homólogos en Estados Unidos le “hicieron saber su reconocimiento y felicitación a la presidenta (Claudia Sheinbaum). Entonces, creo que estamos en un muy buen momento”.

Al término del lanzamiento de la Plataforma InnovaFest 2026 —por la cual buscan que haya mayor investigación y desarrollo de innovaciones y patentes— Ebrard pidió un minuto de silencio para honrar a los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que perdieron la vida.

Añadió que “es un honor estar en su gobierno (de Claudia Sheinbaum) y estamos muy orgullosos de ella. De nuestro secretario de la Defensa, de Seguridad y del Ejército Mexicano. Y también aprovecho para manifestar mi solidaridad con las familias que sus familiares perdieron la vida en esta acción por defendernos a nosotros. Por eso he pedido un minuto de silencio”.