Caída en flujo de fentanilo en 56 %: evaluación

El gobierno de Donald Trump afirmó que “las incautaciones de fentanilo han disminuido un 56 % en la frontera entre Estados Unidos y México, debido al aumento de la presión antidrogas ejercida” por esos países, “así como a los enfrentamientos entre cárteles en el interior de México”.

En su Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia 2026, añade que aunque “el fentanilo y otros opioides sintéticos siguen siendo las drogas más letales que se trafican en el país, causando más de 38 mil muertes en Estados Unidos durante el periodo de 12 meses comprendido entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, representa una disminución de casi el 30 % en las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos”.

Agrega que por la mayor vigilancia fronteriza las organizaciones criminales pueden haber cambiado de rutas.