El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que el expresidente Felipe Calderón lo presionó para resolver ciertos casos.

Zaldívar no detalló cuáles fueron esos casos en los que supuestamente el expresidente ejerció presión, pero aclaró que no sólo fue “testigo”, sino también “objeto de esto”.

La declaración del ministro se dio en el programa de John Ackerman y Sabina Berman que se emite en Canal Once, en donde le preguntaron si alguna vez el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo había presionado, a lo que Zaldívar comentó: “Cosa que no se podría decir de algún otro presidente que sí amenazó, que sí presionó y que yo no sólo fui testigo, porque fui objeto de esto”.

- ¿Cómo quién?, le preguntó la escritora Sabina Berman.

- Felipe Calderón, le contestó el ministro.

Luego de su presencia en el programa de tv, Zaldívar recibió críticas por haber asistido.

“Nunca pensé que asistir a un programa tuviera que ver con la independencia de un juez. Supuse que esta se acredita con los votos, durante años y en asuntos en los que se anteponen los derechos humanos a las presiones y a las amenazas. Pero parece que para algunos esto no cuenta», respondió el ministro.