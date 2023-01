Calentamiento de océanos reducirá el tamaño de peces

Investigadores de la Universidad de Viena y del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) han determinado en un estudio que los peces que viven en la parte oscura de los océanos pueden ver reducido su tamaño por culpa del aumento de la temperatura del agua.

La revista Proceedings of the Royal Society B ha publicado los resultados del trabajo que se centra en peces que viven por debajo de los 200 metros de profundidad, donde no llega la luz solar, ha informado el ICM en un comunicado el jueves.

Recuperación

Los autores han recuperado otolitos, pequeñas estructuras del oído interno de los peces óseos que permiten la captación de sonido e intervienen en su equilibrio, de formaciones geológicas de hace entre 700 mil y 800 mil años de la isla de Rodas.

Han medido los otolitos con el objetivo de estudiar cómo habría cambiado el tamaño de los peces a lo largo de los periodos glaciares e interglaciares.

Se han centrado en los cambios que experimentaron los “peces linterna” durante el período interglacial: se trata de un grupo de pequeños peces mesopelágicos que reciben este nombre por su capacidad de producir su propia luz.

Estos peces contribuyen “enormemente” a la bomba biológica de carbono, un mecanismo natural que sirve para reducir el dióxido de carbono atmosférico (CO2): los organismos fitoplanctónicos absorben CO2 de la atmósfera mediante la fotosíntesis.

La Tierra sigue calentándoseLa tendencia al calentamiento de la Tierra continuó en 2022, que se convirtió en el sexto año más cálido registrado desde 1880, según un análisis realizado por científicos de la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos.

El año pasado la temperatura promedio de la superficie terrestre y oceánica sobrepasó por 0.86 grados Celsius (1.55 Fahrenheit) el promedio del siglo XX de 13.9 grados Celsius (57 Fahrenheit).

El reporte elaborado por los Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI) fue dado a conocer el jueves en una teleconferencia por funcionarios de NOAA y de la Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica (NASA).

Según el informe, 2022 fue el 46º año consecutivo (desde 1977) con temperaturas globales por encima del promedio del siglo XX.

Los 10 años más cálidos se han registrado a partir de 2010, con los últimos nueve años (2014-2022) entre los 10 años más cálidos.

La temperatura de la superficie del hemisferio norte también fue en 2022 la sexta más alta desde que hay registros, con 1.10 grasos Celsius (1.98 Fahrenheit) por encima del promedio.