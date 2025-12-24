Calidad con visión de largo plazo: cómo NESCAFÉ fortalece los estándares del café mexicano desde el origen

En México, hablar de café es hablar del esfuerzo de más de 500 mil familias productoras que, generación tras generación, han cultivado esta planta con dedicación y compromiso. NESCAFÉ ha apostado por una visión de largo plazo que pone en el centro la calidad del grano y el fortalecimiento de las comunidades productoras desde el origen.

A través del Plan NESCAFÉ, la marca ha consolidado uno de los programas de abastecimiento responsable y desarrollo de capacidades más robustos del país. En estos 15 años, la iniciativa ha significado una inversión de 550 millones de pesos, la entrega de 72 millones de plantas más productivas y resistentes a plagas, y la renovación de más de 30 mil hectáreas en los cinco principales estados cafetaleros: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Actualmente, más de 16,000 productores forman parte del Plan NESCAFÉ, de los cuales más de un tercio son mujeres que han encontrado en la caficultura una fuente de ingresos, arraigo y desarrollo. Además, más de 11,500 jóvenes han sido beneficiados para dar continuidad al cultivo del café, asegurando así el relevo generacional en las comunidades productoras.

Estas acciones no sólo impactan la rentabilidad del cultivo, sino que también elevan los estándares de calidad del café mexicano, haciéndolo más competitivo en el mercado nacional e internacional.

Para NESCAFÉ, la calidad no es solo una característica del producto final, sino el resultado de una cadena de valor sólida y comprometida con el futuro. Desde este año y con la vista puesta en 2030, el plan contempla la entrega de 36 millones de plantas adicionales y la consolidación de un modelo de producción que combine productividad con respeto al medio ambiente.

Este compromiso no solo se mide en cifras, sino en la transformación real de comunidades que hoy cuentan con mejores herramientas, mayor conocimiento técnico y una renovada esperanza en el futuro del café. Al apostar por el origen, NESCAFÉ también apuesta por un México más fuerte, más justo y más competitivo, donde el campo es protagonista de su propio desarrollo.

Porque detrás de cada taza hay mucho más que sabor: hay una historia de trabajo bien hecho, de colaboración profunda y de confianza mutua. Así, NESCAFÉ reafirma que la calidad no nace en las fábricas, sino en la tierra, en las manos de quienes la cultivan, y en la decisión de acompañarlos con respeto y visión de largo plazo.