Califica AMLO a la oposición de simuladores

El viernes en el marco de la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la oposición no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas.

“No hacen más que denunciar, criticar, cuestionar e insultar, pero no hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo, y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo”, comentó.

Referente a la denuncia presentada por legisladores de los partidos de oposición luego de la marcha el domingo por el cuarto aniversario de su gobierno, el Ejecutivo Federal consideró que este tipo de intentos de la oposición muestran que sus adversarios están desesperados.

Sin embargo, añadió que en una democracia se tienen que dar todas las expresiones y que su gobierno garantizará ese derecho establecido en la Constitución.

“Adelante con todas las denuncias y que la fiscalía resuelva lo que considere; nosotros invitamos a la gente a participar, ya hasta me están diciendo que quieren más, vamos a hacer solo cuando se necesite, porque ¿qué estaba pasando sobre todo en la Ciudad de México? Porque ahí es donde bombardean más, donde tienen más control de los medios”, señaló en su conferencia matutina.

“De todo (hacen) una denuncia, que presenten, presenten las pruebas”, mencionó.

—¿No le preocupa? -se le preguntó.

—Claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que me preocupa, si hace uno algo malo y se tiene conciencia no puede uno estar tranquilo. No es nada importante, ni llega a ser anécdota, es parte de la desesperación y también tiene que ver con los medios, no con todos, pero esto lo vuelven gran noticia, nada más que ya no funciona y hay que ser respetuosos también, que se manifiesten, que haya críticas.

En ese mismo tema, López Obrador finalizó diciendo que era necesario convocar a una manifestación, pues en la capital del país es donde –desde su perspectiva— más se realiza propaganda en contra de su proyecto, la cual tiene impacto.

“Hacía falta llamar a una movilización porque también ante una agresión masiva de esas características, lo único que queda es mostrar pues