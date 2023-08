Califica AMLO de “exagerado” el embate contra libros

En breve entrevista, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de exagerada la campaña contra los libros de texto gratuitos por parte de los grupos conservadores que buscan evitar la distribución de dicho material, al que le adjudican “promover el comunismo”.

En ese sentido, López Obrador aseguró que son mentiras y calumnias porque “son falsarios y corruptos”; argumentó que son declaraciones exageradas que solo buscan confundir al pueblo, “deben de ser objetivos, profesionales, informar con verdad, no alarmar, no espantar, no infundir miedo, temor, y desde luego no mentir”.

Posteriormente el jefe del Ejecutivo sostuvo que solo hay una mención expresa al comunismo, en un poema de Martin Niemöller, un pastor, incluido en el libro de cuarto año: “Primero vinieron por los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista”.

Asimismo, informó que una segunda mención se incluye en los libros dirigidos a los maestros en el que “explican sobre la historia política de los movimientos opositores, de los movimientos guerrilleros en México (…) porque forman parte de la historia. Tuvieron que tomar las armas, porque se padecía de autoritarismo; como lo hizo el cura Hidalgo” o como convocó Francisco I. Madero.

“Solo hay que explicar eso nada más. Y eso es la historia. ¿Y qué tiene que ver eso con inyectar el virus del comunismo? No se midieron, o sea, o no se miden, es una desproporción”, expuso.