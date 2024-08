Califica AMLO de “incongruente” el actuar de Córdova

Con un descaro y un cinismo están convocando a una marcha, entonces ya, cuídense, ya no sigan actuando de manera inconsecuente: AMLO. Cortesía

En la mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de incongruente al exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, por mantener dos posturas con respecto al fundamento legal para asignar las diputaciones y senadurías plurinominales.

“Uno no puede decir una cosa un tiempo y decir otra, si no ha cambiado la Constitución, si no ha cambiado la ley. Si ya se actuó de una forma durante tantas elecciones, por qué ahora quieren modificar las leyes y los procedimientos. ¿Nada más por el enojo, por no coincidir con nosotros? ¿Qué clase de demócrata es? ¿Somos demócratas cuando nos conviene?”, cuestionó desde Palacio Federal.

En ese sentido, López Obrador insistió en que la ley establece que la asignación de los espacios plurinominales se debe establecer a partir de la votación por partido y no por coaliciones.

Expresa su confianza en Harfuch

En otro tema, López Obrador expresó su confianza en Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el Gabinete la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.