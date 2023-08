Califica AMLO la quema de libros como politiquería

Ayer lunes, desde su acostumbrada conferencia de prensa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un acto de manipulación, conservador y de politiquería la quema de varios ejemplares de los nuevos libros de texto gratuitos.

En este sentido, López Obrador expresó que aun cuando están en su derecho de manifestarse en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos, no tienen razón en sus argumentos.

Sobre las movilizaciones del fin de semana y la quema del nuevo material educativo, se pronunció diciendo que son meras prácticas que consideró “politiquería, pero [de todas formas] lo van a seguir haciendo, porque, aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar porque mucha gente no les cree, no les funciona, ya la gente está muy consciente. Demuestran que tienen prácticas muy retrógradas, son clasistas, racistas”, expresó.

Por ello, agregó que sobre “lo de los libros, se van a distribuir donde no hay amparos. Ya están distribuidos y el lunes próximo es el regreso a clases y aquí vamos a dar a conocer cómo se regresa a clases. Vamos a tener enlaces con gobernadores y cómo están los libros en las escuelas; y en donde hay un amparo como en Chihuahua, donde la gobernadora interpuso una controversia en la Corte”.

Al acusar un pensamiento “retrograda, clasista y racista” de intelectuales y arremeter contra el diputado Gabriel Quadri, el escritor Guillermo Sheridan y el escritor Francisco Martín Moreno, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que “a más cultura, más votos para el movimiento de transformación”.

López Obrador leyó un mensaje que escribió Francisco Martín Moreno en sus redes en abril de 2022: “Los siguientes datos del Inegi son ciertamente luminosos y revelan el origen del poder de López Obrador. A más analfabetismo, más votos para Morena…”.

“¿No será que, a más cultura, más votos para el movimiento de transformación?”, expresó López Obrador.