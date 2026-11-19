La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy buena” y “excelente” la reunión que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, y adelantó que ambos acordaron continuar trabajando en las negociaciones comerciales y volver a encontrarse en Mar-a-Lago.

En un breve encuentro con medios de comunicación, la mandataria federal explicó que la conversación tuvo una duración de 20 minutos y estuvo centrada exclusivamente en temas comerciales, sin abordar asuntos de seguridad ni las caravanas migrantes.

“Fue una reunión breve, pero fue una muy buena reunión, puedo decir. Ya no llegamos a un acuerdo, pero quedamos de volvernos a ver en Mar-a-Lago y seguir trabajando de aquí a ese momento”, declaró.

La presidenta indicó que durante la conversación se revisaron los avances de las negociaciones comerciales que han encabezado los funcionarios de ambos gobiernos, particularmente las reuniones del secretario de Economía mexicano con sus contrapartes estadounidenses.

Sheinbaum detalló que en el encuentro participaron, por parte de México, los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, mientras que por el gobierno estadounidense estuvieron presentes el jefe de gabinete de Trump, Stephen Miller; los secretarios Howard Lutnick y Marco Rubio.

Explicó que Trump manifestó que ambos países estaban cerca de alcanzar un acuerdo, por lo que existe la expectativa de continuar avanzando en las conversaciones.

“Nos dijo que estábamos cerca de llegar a un acuerdo. Esperamos que se siga”, señaló.

Enfocada al tema de comercio

Cuestionada sobre las inquietudes o peticiones particulares que hubiera planteado el mandatario estadounidense, Sheinbaum descartó que se abordaran otros temas y reiteró que la conversación estuvo enfocada únicamente en el comercio.

La titular del Ejecutivo federal destacó que el encuentro se desarrolló en un ambiente favorable y con buena disposición de ambas partes para avanzar hacia un entendimiento.

“Buena actitud, buen clima y esperamos que lleguemos juntos a un acuerdo”, expresó.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que México mantiene una buena imagen a nivel internacional y manifestó su orgullo por representar al país durante su participación en la cumbre que se realiza en China.

Hace enlace a mañanera

La mandataria federal hizo un enlace a la conferencia mañanera en la que reportó que en su encuentro con Donald Trump, en el marco del APEC 2026, el principal tema fue sobre acuerdos comerciales.

Acompañada del canciller Roberto Velasco y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Sheinbaum indicó que se le informó al presidente Trump de los avances que han tenido los equipos de ambos países sobre el T-MEC.

“Podemos decir que vamos muy avanzados, fue una muy buena reunión, muy agradable, estaba en muy buen ánimo el presidente Trump y acordamos nuevamente reunirnos en la reunión que va a haber en Mar-A-Lago para el G20.

Elogia Sheinbaum tecnología en hospital de China

Y como parte de su gira de trabajo en Shenzhen, China, realizó un recorrido por el Hospital Popular del Distrito de Nanshan e informó que se establecerá una relación mayor para poder llevar a México los adelantos científicos implementados en este centro.

“Muy impresionante. Es un hospital de mil 500 pacientes, que son atendidos de una manera, además de humana, con los médicos especialistas, también utilizando la Inteligencia Artificial (IA) y los mejores equipos. Muy, muy impresionante”.

“Quedamos con el embajador de China en México, que viene acompañándonos, y con los médicos de poder establecer una relación mayor para poder llevar todos estos adelantos científicos a nuestro país”, puntualizó en entrevista con medios de comunicación posterior a su recorrido.

Participa en saludo protocolario de la Cumbre APEC 2026

Más tarde, Sheinbaum Pardo acudió este miércoles al saludo protocolario y visita oficial de la Cumbre del Foro de la APEC, donde saludó nuevamente al presidente de China, Xi Jinping.

En el marco de las actividades del encuentro internacional, la mandataria mexicana coincidió con su homólogo chino, con quien sostuvo una reunión bilateral para abordar el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.