Califica Fernández Noroña de infame, política migrante

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, calificó de “infame” la política migratoria que pretende aplicar el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a partir de su nuevo mandato que inicia el 20 de enero próximo.

De visita en Chicago, Illinois, hizo un llamado a Trump para que modifique su decisión de implementar una política migratoria restrictiva durante su gobierno, que incluye la deportación masiva de familias que aportan a la economía estadounidense y que ya forman parte de ese país.

Desde la Plaza de las Américas, donde se reunió con integrantes de la comunidad mexicana que radica en esa ciudad, el senador de Morena, al pie de la estatua al expresidente Benito Juárez, envió un mensaje a Donald Trump en el que destacó que hay connacionales que llegaron a trabajar a Estados Unidos hace más de 30 años y han contribuido a enriquecer la economía de ese país.

“Y solo por no ser anglosajones usted los discrimina, los persigue, los incrimina, los hostiliza, pretende sacarlos de esta, que es su patria.

“Porque después de décadas, esas personas migrantes ya son parte de Estados Unidos; son ciudadanos de Estados Unidos que además contribuyen con sus impuestos todos los días y no reciben nada a cambio.

“Reciben desprecio, reciben maltrato, reciben racismo, a pesar de que por su trabajo y su cultura han enriquecido a esta gran nación”, expresó.

Fernández Noroña criticó que a los mexicanos indocumentados les nieguen hasta una licencia y les niegan el trato humano más elemental “y hoy usted dice que, a partir de que llegue a la presidencia, los expulsará a millones de su patria, no la suya, la de ellos”.

“Es infame la política pública que se pretende instrumentar desde su gobierno, es inaceptable. En pleno siglo XXI eso no debería suceder bajo ninguna circunstancia.

“Como presidente de la Cámara de Senadores, le pido que modifique esa decisión, que haga justicia. Usted dice que quiere volver a hacer a América grande. No puede haber una América grande con racismo, no puede haber una América grande con discriminación, no puede haber una América grande que niegue a sus hijos y a sus hijas, que han contribuido para la grandeza de este país y que ya es su patria, la amenaza de ser expulsados”, expuso.