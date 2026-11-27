El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, calificó como un “chantaje” la advertencia del Partido Acción Nacional (PAN) de no participar en la elección de 2027 si no se cambian las reglas para la distribución de diputaciones de representación proporcional

Entrevistado en la sede de la Cámara Alta, el legislador morenista sostuvo que ningún partido puede condicionar su participación en el proceso electoral.

“No, yo creo que los dirigentes del PAN, senadores o diputados, son grandecitos y saben hacer política y saben perfectamente que no podemos chantajearnos unos a otros. No se puede amenazar, chantajear, decir: ‘Ya no juego’, porque hay una responsabilidad, no con Morena o con el INE; hay una responsabilidad con los ciudadanos”, advirtió.

Martínez Miranda insistió en que las controversias electorales deben dirimirse en el Congreso, no con ultimátums.

“¿Cómo se dirimen las controversias que tengamos legislativas o en el funcionamiento del INE? Pues se dirimen en el seno del Congreso, adecuando las leyes con el diálogo, el consenso. (…) Yo creo que no caben chantajes, amenazas, porque no puede así conducirse la política en nuestro país, en ningún lado. (…) Al final ellos saben que tienen una responsabilidad con los ciudadanos, que es una opción política que existe y que van a ir a las elecciones, como es su obligación”, agregó.

El presidente el Senado recordó que él estaba de acuerdo con la desaparición de los plurinominales y la cláusula de gobernabilidad, como lo proponía la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero fue rechazada en el Congreso.

Precisó que el esquema actual, con 300 diputados de mayoría relativa y 200 diputados de representación proporcional (plurinominales) no se modificó y que cualquier inconformidad debe impugnarse ante el INE y el Tribunal Electoral.

“Ya empezó el proceso electoral, ya no lo permite, pero bueno, sus inquietudes siempre son recogidas, siempre son atendidas y veremos en qué momento pueda, si es que es necesario, haber una modificación constitucional”.