La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como muy exitosa su gira de trabajo en China con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, ya que aseguró marca una nueva era en la relación entre ambos países gracias a la firma de memorándums de entendimiento en materia de medio ambiente, energía, ciencia y cooperación internacional; uno próximo a suscribirse en salud, así como la ratificación de la cooperación turística.

“Nos vamos muy satisfechos. La verdad, creo que todo el equipo… Ha sido una gran experiencia. Representar al pueblo de México es un privilegio. Y creo que es reconocido por todo el mundo el momento que vive México. Y ha sido una gira sumamente exitosa, tanto en la relación con China como con todos los países. Entonces, llevamos lo mejor, trajimos lo mejor de México, que es la representación de su pueblo, y llevamos lo mejor hacia México”, puntualizó en conferencia de prensa realizada desde Shenzhen, China.

Recordó que, como parte de sus actividades, participó en el APEC CEO Summit 2026, donde compartió la visión de la cooperación para el desarrollo, al igual que en la XXXIII Reunión de Líderes. Además de que sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de China, Xi Jinping; de Vietnam, Tô Lâm; de Australia, Anthony Albanese, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney; así como con el mandatario de Estados Unidos (EE. UU.) , Donald Trump, encuentro en el que abordaron la relación comercial, en particular sobre las barreras no arancelarias.

Asimismo, sostuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) habló positivamente del desempeño de la economía mexicana.

Descarta tratado de libre comercio con China

Así también, aseguró que el acercamiento de México con China representa el inicio de una “nueva era de cooperación” y descartó que su gobierno tenga previsto negociar un tratado de libre comercio con el país asiático, al señalar que la prioridad es fortalecer la colaboración en distintos ámbitos sin afectar la relación económica con EE. UU.

Al hacer un balance de su visita a China, la mandataria rechazó que el fortalecimiento de los vínculos con Beijing pueda generar un conflicto con Washington, debido a la integración económica que existe entre México y EE. UU. y al tratado comercial que mantienen ambos países junto con Canadá.

“No va a afectar la relación de México con Estados Unidos. Nosotros tenemos, como saben, un tratado comercial con Estados Unidos. La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande”, afirmó.

Dialoga con Fujimori restablecer relación México-Perú

Así también, Sheinbaum Pardo informó que se reunió con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, para conversar sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y fortalecer la cooperación bilateral.

Señaló que fue el gobierno peruano el que decidió romper relaciones con México debido a la postura del Gobierno mexicano frente al expresidente Pedro Castillo.

“Fue una decisión de Perú romper las relaciones a partir de nuestra posición respecto al presidente Castillo. Fue una decisión de la presidenta Fujimori restablecer las relaciones”, explicó.

Agregó que su homóloga peruana tiene interés en fortalecer los vínculos con México, país que ha visitado en numerosas ocasiones.