Califican de gravísima la crisis en el INE

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, calificó de “gravísima” la situación interna del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia formal y definitiva de su presidenta.

Aseguró que la “podredumbre” al interior del órgano electoral se debe a la injerencia de Morena.

“Morena tiene que sacar las manos del instituto electoral. Desde que el ADN del oficialismo entró al instituto, ha iniciado una decadencia acelerada que ha derivado en falta de credibilidad y en desconfianza de nuestro instituto. No puede existir impunidad cuando la podredumbre rebasó a la cabeza del árbitro electoral”, declaró.

Advirtió que la salida de la funcionaria no frena las exigencias de justicia de su partido.