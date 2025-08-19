Califican de racista discurso de Sansores

La Red de Abogadas Indígenas de México (RAI) calificó como racista y clasista el comentario de la gobernadora Layda Sansores durante la inauguración del Centro Libre para las Mujeres de Calakmul, razón por la cual pidieron, a través de una misiva, que se disculpe públicamente con las mujeres indígenas.

El discurso de Sansores fue brindado ante la presidenta Claudia Sheinbaum, en el cual se indicaba que ante la situación de adversidad que viven las mujeres indígenas en los Estados Unidos Mexicanos y, en particular, en la zona sur de Campeche, textualmente declaró: “Ser mujer, ser indígena y ser pobre, es lo peor que te puede pasar en la vida”.

Ante ello, la RAI calificó como desafortunadas e inaceptables esas palabras, y pidió públicamente que la mandataria campechana se retracte y pida disculpas.

Layda Sansores estuvo en la controversia en los últimos días por un viaje al extranjero para festejar su cumpleaños número 80.

Regresó del viaje para estar presente en la visita de Sheinbaum a Campeche, y fue en la inauguración del Centro Libre para Mujeres de Calakmul donde emitió el controversial discurso.