Calor empaña aniversario de Independencia en EUA

La celebración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos comenzó marcada por una intensa ola de calor y fuertes tormentas que dejaron cerca de un millón de usuarios sin suministro eléctrico, obligaron a cancelar actos oficiales y alteraron el transporte en distintas regiones del país.

Según el sitio especializado PowerOutage, más de 842 mil hogares permanecieron el sábado sin electricidad en estados del Medio Oeste y del Noreste afectados por fenómenos meteorológicos severos y temperaturas extremas. La cifra equivale a un número mucho mayor de personas perjudicadas.

La situación coincide con una nueva jornada de calor sofocante en amplias zonas del país, donde el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por temperaturas que, en ciudades como Washington, alcanzan sensaciones térmicas de entre 43 y 46 grados centígrados.

Cancelan desfile

Las condiciones obligaron a cancelar el tradicional desfile nacional del 4 de Julio en la capital estadounidense y también el desfile “Salute to Independence” previsto en Filadelfia, dos de los principales actos conmemorativos por el 250 aniversario del país.

Además, Amtrak suspendió varios servicios ferroviarios del corredor noreste debido a las elevadas temperaturas, mientras que la feria “Great American State Fair” y la FIFA Fan Zone instalada en el National Mall de Washington retrasaron su apertura dos horas para reducir la exposición del público al calor extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta por calor extremo para el área de la capital, con índices de sensación térmica previstos de entre 43 y 46 grados centígrados.

“La decisión fue adoptada tras una cuidadosa y exhaustiva evaluación, poniendo en primer lugar la seguridad de los participantes, espectadores y del personal”, señalaron los organizadores en un comunicado difundido el viernes por la noche.

La suspensión se produce mientras una persistente “cúpula de calor” continúa instalada sobre gran parte del este del país, provocando temperaturas excepcionalmente elevadas, alertas sanitarias y la modificación de numerosas actividades al aire libre durante el fin de semana festivo.