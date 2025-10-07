Cámara baja recibe minuta de reforma a la Ley de Amparo

La presidenta de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que este lunes se recibió la minuta de la reforma a la Ley de Amparo, aprobada y aumentada por el Senado, y afirmó que no habrá fast track para aprobarla.

Detalló que el martes, en sesión ordinaria, se informará al Pleno y se turnará a las comisiones correspondientes para su dictamen.

“Por lo que toca las facultades de la Mesa Directiva, garantizo que no habrá fast track”, dijo.

Manifestó que espera que el documento llegué en los términos que aprobó la Cámara Alta, después de que fue avalada desde el pasado 2 de octubre, y no traiga modificaciones extras.

“Una vez que se entregue será público, la minuta, todo mundo la conoce, se sabe en qué términos se aprobó, se saben las reservas que se hicieron. Yo espero que el documento llegue tal cual se aprobó”, señaló.

Por otra parte, se refirió al discurso de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde condenó la corrupción, y compartió el mensaje.

“Que no haya intocables en este país, no importa que cargo tenga, no importa cuál sea su cargo, así sea muy grande o mediano, se necesita atacar a la delincuencia y es necesario que se haga pronto, que se haga ya. Es evidente que hay muchos destinatarios y las autoridades que han abusado de su cargo, que han hecho del ejercicio público un medio para enriquecerse, deben ser sancionadas”, refirió.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, envió la minuta de reforma a la Ley de Amparo; sin explicar el motivo de la demora, la legisladora morenista informó en redes sociales que el Senado estará pendiente de la discusión en San Lázaro, toda vez que se prevé que los diputados corrijan el transitorio que introdujo de última hora la bancada de Morena en la Cámara Alta.

“En el @senadomexicano quedamos atentos al análisis y discusión de esta modificación que busca agilizar el derecho de amparo, así como garantizar los derechos de las y los mexicanos”, expresó.

Una vez que la Cámara de Diputados apruebe la minuta con modificaciones, será devuelta al Senado.