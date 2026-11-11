Cámara rechaza destituir a Pete Hegseth

La Cámara de Representantes rechazó una resolución para destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, poniendo fin a una iniciativa para apartar del cargo al responsable del Pentágono por su conducta en el ejercicio de sus funciones y su gestión de la guerra en Irán.

La votación se produjo mientras los republicanos se enfrentan a las consecuencias de las contundentes derrotas sufridas en las elecciones de mitad de legislatura, que algunos miembros del partido han achacado a la guerra en Irán y al consiguiente aumento de los precios de la gasolina. Sin embargo, después de que el presidente Donald Trump manifestara su firme apoyo a Hegseth, los legisladores republicanos respaldaron en su mayoría al secretario el martes. Rechazaron la iniciativa de destitución liderada por el republicano de Kentucky Thomas Massie, acérrimo opositor de Trump y respaldada por los demócratas.