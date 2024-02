Cambiar de nombre es lo de menos: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que algunos medios de comunicación, integrantes de partidos políticos y hasta precandidatos han aprovechado para tergiversar las palabras de Rosario Piedra, presidenta del organismo nacional, y mentir en torno a la desaparición de la Comisión con la intención de crear un clima de incertidumbre.

Esto, luego de que Piedra Ibarra acudió a una comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el Palacio Legislativo de San Lázaro y planteara desaparecer a la CNDH para crear una defensoría del pueblo.

“El cambio de nombre es lo de menos, se trata de cambiar el modelo que nos impusieron los neoliberales Carlos Salinas de Gortari y Fernando Gutiérrez Barrios; este último el más grande perpetrador de violaciones de derechos humanos en el país en el siglo XX”, precisó la CNDH en un comunicado.

Destacó que “se debe superar la figura de los llamados órganos constitucionales autónomos, que solo han creado y enriquecido una casta burocrática dorada, alejada del pueblo y ajena a sus intereses, que hizo de la Comisión, hasta hace cinco años, rehén de poderes fácticos”.

“Por ende, la institución nacional de derechos humanos más costosa y menos productiva de todo el mundo, en materia de protección y defensa de los derechos humanos”, remarcó.

Desmienten declaraciones

El organismo nacional detalló que como parte de la campaña sucia en los últimos cuatro años, se comenzó a transmitir una idea, equivocada y tendenciosa, de que la propuesta de desaparecer a la CNDH como se le conoce actualmente, lleva la intención de eliminar la defensa y protección de los derechos humanos en el país.

Así como esconder sus violaciones, cuando en realidad se trata de dotarla de mejores instrumentos y herramientas, potenciar sus alcances y facultades para que deje de ser una institución meramente testimonial, con una larga tradición de simulación y burocratismo, que han denunciado, desde su origen, las propias víctimas.

“Gracias a la transformación que proponemos, las recomendaciones que actualmente emite la CNDH no quedarían a consideración de cumplirse o no por parte de las autoridades recomendadas, su cumplimiento sería obligatorio. Además de que se plantea la incorporación de acciones preventivas, para evitar la consumación de las violaciones a derechos humanos y no solamente reaccionar frente a las quejas, como sucede hasta ahora”, refirió.